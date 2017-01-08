陸音樂網下架陳昇、徐若瑄等港台歌手歌曲

香港《明報》報導，大陸多個音樂網站、手機應用程式自本月6日起下架包括香港黃耀明、何韻詩及台灣陳昇、徐若瑄、亂彈阿翔等港台歌手的歌曲，可能與他們曾參與社運或被指「反共」、「辱華」、「港獨」、「台獨」有關。

報導指出，網易雲音樂、QQ音樂、百度音樂等多個大陸音樂網站及手機App中，黃耀明、何韻詩、陳昇、徐若瑄、亂彈阿翔等歌手的主頁、歌曲「憑空消失」。在網易搜索上述歌手時會顯示「根據相關法律法規和政策，搜索結果未予顯示」。

另一App「蝦米音樂」暫未下架相關歌曲，不過其創始人王皓昨在新浪微博發出陳昇的歌《嘿！我要走了》，疑似暗示即將下架，很多蝦米用戶紛紛留言稱要「趕緊下載」。

大陸《新京報》報導，網易雲音樂的高層回應稱「不太清楚」事件，蝦米所屬的阿里音樂工作人員則稱，暫時仍會向用戶提供歌曲試聽，並且陳昇的作品版權原本就屬於蝦米，其他平台下架其相關作品無可非議。自由亞洲電台引述1名涉事網站負責人指，台灣藝人被封多因有台獨立場。

部分網民認為事件與日前流傳的大陸文化部發出對境外藝人的「55人封殺名單」有關，除上述歌手，該名單還包括台灣導演吳念真、滅火器樂團、甚至曾參與捷克社運的搖滾樂隊「宇宙塑膠人」（The Plastic People of the Universe）。不過，先前大陸文化部工作人員明確否認有此名單。

黃耀明和何韻詩於2014年佔領運動期間即被禁止到內地表演，陳昇亦被指多次發表對大陸不友好的言論，包括「陸客真的不要再來了，我們真的要犧牲我們的生活質量嗎？」及「等你們上廁所會關門時，我再跟你談統一」。徐若瑄則被指2010年東京電影節時把日本比喻成自己的養母，但她的經紀公司聲明，上述言論非徐若瑄所說。

(旺報)