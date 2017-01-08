大S夫妻出差 2歲小玥兒抱汪小菲喊：不要走
大S與丈夫汪小菲結婚近6年，生下女兒「小玥兒」、帥兒「汪希箖」，夫妻倆育有一子一女、湊得「好」字，大S當媽後把兒女擺第一，還爆料老公再忙都會以女兒要求為先，而身為「女兒控」的汪小菲，甚至因為小玥兒抱著他喊不要走，而延後出差，十足好爸爸模樣。
大S與汪小菲生活重心都放在子女身上，汪小菲昨（7日）晚在微博透露，夫妻倆第一次都要出差離開女兒，大S因為已簽約，不得不走，而汪小菲則是原定昨下午的航班，不過當他走向大門時「玥兒抱著我，不要走」，捨不得女兒的他當下改變心意，於是放下行李，陪玥兒到公園玩耍、跑了一下午。
為了多陪愛女一天，汪小菲改到搭今早飛機，他感性寫下：「這個階段，成功失敗都有過，但我現在只想帶我女兒飛到星星邊，看看大公園，多滑滑梯，跑來跑去。有這樣的星球嗎？照顧她一輩子，那種兩人的愛是純潔的，乾淨的」，感嘆能照顧家人，做點自己喜歡的事便是福！
(中時電子報)
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