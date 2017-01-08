吳敦義9日宣布選黨主席 馬英九不會出席

前副總統吳敦義今天說，他長期受國民黨栽培，參選黨主席是件很自然的事，他明天召開記者會，邀請的主角是記者，不敢勞動黨內大老，前主席馬英九等人都不會出席。

吳敦義上午參加弘道老人福利基金會舉辦歲末年終助老活動，與現場70多名老人登上85大樓景觀台遠眺高雄美景，前南部後備司令少將臧幼俠、前行政院南服中心副執行長林清強也到場陪同。吳敦義抵達會場時也在景觀台上欣賞高雄港美景，認為目前的高雄港區的吞吐量不如以往榮景。

繼國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌陸續宣布投入下屆黨主席選舉後，吳敦義明天也將召開記者會宣布。

媒體關心明天記者會上有誰出席？前總統馬英九是否陪同出席？吳敦義表示，不敢勞動他。黨內幾位前輩像是連戰、吳伯雄、馬英九等，「這是記者會」，就連前立法院長王金平、前行政院長劉兆玄、前交通部長毛治國等也都沒去勞動他們。他開記者會主角就是記者，他必須要做一些大家希望他報告的宣布。

他說，既然是記者會，那麼明天的主角便是記者。不過，將有部分黨代表或中常委陪同，國民黨本來就是民主政黨，勝不驕、敗不餒，都受國民黨與國家的栽培，今天才有這樣的資歷與一定的經驗。

對於參選，吳敦義說本來就應該看看自己的狀況，如果自己適合選黨主席，也沒有人限制，只要能夠無私無我的奉獻。他說，長期受國民黨栽培，參選黨主席是件很自然的事。1060108

(中央社)