一家四口都做義工，謝文裡獲表揚

謝文裡與太太是做義工認識的，倆人帶著2個女兒一起行善，今天獲北高雄家扶中心表揚。（謝文裡提供）

70歲曾姿容（左）、81歲陳滿月（右）也因服務滿20年獲表揚。（林宏聰攝）

北高雄家扶中心歡慶30周年，8日辦歲末尾牙，服務滿20年的謝文裡與其他資深義工伙伴一起接受表揚，他26歲即加入義工行列，因而認識妻子，倆人攜手服務，2個女兒也跟著一起行善，「做義工就是我們家的親子活動！」

謝文裡年輕時在化工廠上班，26歲即主動報名北高雄家扶中心義工隊，曾任第2任會長，由義工朋友介紹認識太太，倆人結婚後生下2女，女兒剛出生就躺在嬰兒推車裡，被爸媽帶去參加義工服務活動。

他說，太太、女兒是他最堅強的後盾，當時只有1個義工隊，什麼都得做，幾乎每周末都有事情要忙，但妻女從無怨言，跟著爸爸一起貢獻心力，他今年服務年資滿20年，8日在北高雄家扶義工聯合隊慶暨歲末尾牙聯歡活動上接受表揚。

這場聯歡活動共表揚55名義工，其中81歲陳滿月最年長，她退休後即在朋友介紹下參與義工服務，至今20年未間斷，她說「施比受更有福」，越做越歡喜、身體越勇健，希望能一直為弱勢服務下去。

70歲曾姿容則是義工隊的總舖師，1人搞定800多人份油飯、米粉毫不嫌累，日前她身體微恙，自行到醫院求診，才發現竟是小中風，復健後幾乎完全恢復，連醫師都嚇一跳，說如此幸運狀況機率不到千分之一，友人都說是她行善有福報。

(中時)