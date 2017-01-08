森邦集團旗下瓦薩美式比薩返鄉 明進駐桃園

森邦集團旗下瓦薩美式比薩首度「返鄉」，明 (9)日正式進駐桃園ATT筷時尚，爭食桃園火車站前商圈。

森邦集團 (Sun Spark Group )總部在桃園市，自2002年7月從桃園市楊梅交流道旁發跡拉亞漢堡 (Laya Burger)，又增添瓦薩比薩 (Vasa pizzeria)、拉亞漢堡經典餐廳、費尼漢堡 (Fanier)、堤諾比薩 (Tinos Pizza Cafe)、喀漢堡(Selfish Burger)等品牌，瓦薩已布局台北市3家門市，今日開出桃園市第一家門市。

森邦表示，在進入冬季草莓季的時節，瓦薩也大玩創意，除了原有的起司捲心、地瓜捲心，即日起至3月推出首創「草莓大福捲心」比薩，消費比薩加價50元就能買到。

「筷時尚」是ATT集團跨出淡水河並斥資2.2億元打造的全台最大美食百貨，占地1,800坪將引進50家餐飲品牌，看好最熱鬧的桃園火車站前商圈及交通樞紐人流，營業時間從11時至晚上24時。

(工商)