蔡英文和媒體寒暄 驚覺「說溜嘴」

蔡英文下榻飯店，戒備森嚴，傍晚僑宴，席開57桌。(曾薏蘋攝)

僑宴會場花籃彩帶寫著「Welcom Taiwan President Tsai Ying Wen」。(曾薏蘋攝)

僑宴會場。(曾薏蘋攝)

晚間僑宴戒備森嚴，除了安檢，還有出席者手機及相機都不能帶入會場。(曾薏蘋攝)

僑宴會場。(曾薏蘋攝)

蔡英文總統7日抵達美國休士頓，心情顯得很愉快，看到媒體守候在飯店門外，還難得停下腳步要記者趕緊找地方坐下來，太冷了。說完後，驚覺自己怎麼開口，突然俏皮地用手摀住嘴說，「啊！我不能跟你們講話。」

蔡英文總統7日抵達休士頓，下午參訪癌症醫學中心及休士頓美術館與故宮合作的「君王品味展」，傍晚出席僑宴。

下午休士頓的氣候只有零度左右，當地居民表示，德州很少這麼冷。蔡英文從下榻Omni（歐尼）飯店總統套房下樓時，顯得十分輕鬆愉快，從蔡英文風衣的款式、剪裁看來，應是英國名牌BURBERRY經典款風衣。

蔡英文下榻飯店，戒備森嚴，傍晚僑宴，席開57桌，並要求與會來賓，照相機與手機交付保管。飯店周圍還掛滿中華民國國旗，大廳還有不少掛著寫著Welcom Taiwan President Tsai Ying Wen彩帶的花籃，歡迎蔡英文。

與蔡英文一起參訪的包括民進黨立委姚文智、陳明文、余宛如、時代力量洪慈庸、親民黨的周陳秀霞，副秘書長姚人多及國安會秘書長吳釗燮也一起陪同。

蔡英文步出飯店，看到台灣媒體，還跟媒體打招呼，媒體問蔡英文，「有沒有見川普團隊的人？」總統笑而不答；媒體繼續問，「總統，你冷不冷？好冷喔！」蔡英文突然停下腳步，回應媒體，「你們不要站在這裡，趕快找個地方躲起來。」才一說完，蔡英文突然想到什麼，趕緊摀著嘴說，「啊！我不能跟你們講話。」動作十分俏皮，隨後即進入車內。

至於這次蔡英文的「英捷專案」，外傳在美國可能會見美國新任總統川普團隊幕僚，民進黨立委莊瑞雄受訪說，「會見到誰，大家想就知道。」

蔡總統這次「英捷專案」出訪中美洲友邦、今天過境休士頓，美國在台協會主席莫健親自接機，而隸屬於國務院、在外國元首訪美時負責協助維護安全的外交安全局也照往例給予高規格維安。但自從蔡總統與美國準總統川普通過電話後，不同於去年首度出訪過境美國，國際媒體也高度關注她這次過境，包括美聯社、路透社、半島電視台及日本放送協會都派員到蔡總統下榻飯店。

據了解，參訪美術館約30分鐘行程，警方將該棟建築物淨空3小時，不僅媒體被擋，連遊客也不准進入。晚間僑宴更是戒備森嚴，除了安檢，還有出席者手機及相機都不能帶入會場，蔡英文的車隊抵達前，飯店大廳也淨空，還有休士頓警方帶警犬巡邏。

選區在德州的美國聯邦眾議員費倫侯（Blake Farenthold）今天也在臉書貼出他在機場迎接蔡英文的照片，也陪同蔡英文參觀休士頓美術館，晚間的僑宴，美國聯邦眾議員葛林（Al Green）則是抱病出席，他說，他訪問台灣時受到台灣熱情的款待，因此雖然身體很不舒服，還是特地來參加。另外，美國在台協會AIT理事主席莫健（James Moriarty）也一同出席僑宴。

(中時)