MLB》小熊拚連霸 推6人先發輪值？

我要評比

小熊王牌艾瑞耶塔。（美聯社資料照）

上季睽違108年捧起世界大賽冠軍，芝加哥小熊隊為放眼連霸，有鑑於去年季後賽讓先發輪值艾瑞耶塔、韓崔克斯、萊奇、列斯特負擔過大，若將季後賽計入4人都投超過200局，新球季計畫推出6人先發輪值分攤局數。

近2季若將季後賽計算在內，小熊王牌艾瑞耶塔投球局數468.1局高居聯盟第4高，列斯特457.1局也高居第7，萊奇第9，韓崔克斯的404局則排名第17。其實早在去年9月小熊篤定晉級季後賽時，就曾排過6人先發輪值。

新球季若要擺出6人輪值，由於並未和漢默(Jason Hammel)續約，中繼投手蒙哥馬利（Mike Montgomery）將是首選，另外一名人選則是前教士隊羅斯（Tyson Ross）。

目前除了小熊隊，包括遊騎兵隊、國民隊也積極延攬羅斯，他去年開幕戰先發後就未再登板，10月動胸廓出口症候群手術。羅斯2014至15球季替教士隊先發64場，共計奪23勝26負，連兩季都投超過195局，自責分率3.03，不過羅斯能否趕上開季仍存疑。若小熊沒搶到羅斯， 有可能讓伍德( Travis Wood)回鍋。

另一個考量是，包括王牌艾瑞耶塔、萊奇2017年球季結束都將恢復自由身，小熊提前找尋先發投手也算未雨綢繆。

(中時電子報)