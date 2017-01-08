辭黨副主席 吳敦義盼詹啟賢三思

中國國民黨首席副主席詹啟賢聲明請辭，前副總統吳敦義今天說，詹啟賢的辭職對國民黨是損失，他無法評論詹為何辭職，但如果為黨的整體發展，他建議詹啟賢能夠考慮是否留任。

吳敦義上午參加弘道老人福利基金會舉辦歲末年終助老活動，與現場70多名老人登上85大樓景觀台遠眺高雄美景，前南部後備司令少將臧幼俠、前行政院南服中心副執行長林清強也到場陪同。吳敦義抵達會場時也在景觀台上欣賞高雄港美景，認為目前高雄港區的吞吐量不如以往榮景。

吳敦義受訪表示，詹啟賢是非常優秀的人才，他曾在行政院長任內與詹啟賢共事面對八八水災與H1N1挑戰，他對詹啟賢重整國光生計研發疫苗與開拓財源的能力相當肯定。詹請辭國民黨副主席一職，對國民黨將是一種損失。

吳敦義說，詹啟賢是很好的人才，「他辭掉副主席是國民黨的損失，希望他能再考慮一下」。

吳敦義上午南下高雄出席弘道老人基金會公益活動受訪，做以上表示。1060108

(中央社)