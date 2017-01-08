標售夢幻車牌 台東17日開放網路競標

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「8888，一路發」、「6666，六六大順」，選個好車牌保平安、求好運，台東監理站17日開放機車車牌網路競標，包括許多夢幻號碼。

公路總局台東監理站表示，交通部去年底修正公告開放機車車牌在網路競標，讓機車騎士選擇自己喜好的車牌，台東監理站即將在17日開放逾4000面車牌，讓民眾上網競標，預計19日決標，想換個車牌號碼的民眾可上網挑選。

當中有夢幻車牌號碼5555、6666、7777、8888、9999等是許多車主的最愛，以往僅小客貨車和大型重機開放競標，現在普通重型機車也開放網路標牌。總共4373面車牌，有連號、順號、雙雙對對等熱門號碼，預期掀起競標熱潮。

台東監理站表示，一般民眾購車時，總希望能選個好數字討吉利，保佑行車好運平安，因此帶有諧音1、6、8等數字的號碼，都是熱門選擇，國人普遍忌諱的4，諧音似「死」字，也響應民俗，不予編碼。

這次競標牌照號碼分三級，第一級競標底價新台幣3000元，英文字母MJF(5555、6666、7777、8888、9999)。第二級競標底價新台幣2000元，MJF(5566、5577、5588、5599、6677、6688、6699、7788、7799、8899、5678、6789)。第三級競標底價2000元，普通輕型機車及普通重型機車第一、二級牌照號碼除外由車主自選牌照號碼。

競標日期1月17日中午12時至19日下午3時辦理普通重型機車（MJF-5001~9999）及普通輕型機車(QAK-0001~1000)牌照網路競標作業，若未能完成競標的車牌，將留在監理站，供日後車主選號、排號之用。

競標方式採網路競標，參加競標條件、競標作業規定、繳交投標金方式、申請牌照及其他相關規定可至監理服務網:http:/www.mvdis.gov.tw 查閱。民眾如有任何問題，電話洽詢089-311539轉102鄭先生。1060108

(中央社)