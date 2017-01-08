樓上住戶噪音擾人 男刺傷人躲7天遭逮

41歲張姓男子因不滿樓上的情侶長期發出噪音，元旦凌晨持刀上樓理論，氣憤下持刀刺傷男子，事後逃到東協廣場MTV躲藏了7天，後被警方逮捕，訊後移送偵辦，法院裁定收押。

警方調查，張姓男子為從事夜班的機械操作工人，白天睡覺時他常被樓上的情侶33歲張姓男子、30歲楊姓女子發出的聲響吵得受不了，雙方因此有過多次的理論。

警方指出，1日凌晨2時，張男、楊女參加跨年返回住處後，2人動作發出聲響，引發樓下房客張男的不滿，張男持刀上樓理論，雙方發生爭執，張男情侶被刺傷，持刀的張男則逃逸無蹤。

警方獲報後，立刻成立專案小組，調閱附近監視器追人，7日上午10時30分在東協廣場內的MTV包廂中，逮捕了正在熟睡的張男。

張男被捕後供稱，長期受到樓上噪音所擾，多次反映都沒有改善，一氣之下才會拿刀刺傷人，事後想起也覺得悔恨，當時實在太衝動了。

警方訊後依殺人未遂罪嫌將張姓男子移送，法院審理後裁定收押。1060108

(中央社)