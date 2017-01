第74屆金球獎 電影類入圍名單

第74屆金球獎頒獎典禮明天在加州比佛利山(Beverly Hills)登場,以下為電影類完整入圍名單。

●劇情類最佳影片

「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)

「赴湯蹈火」(Hell or High Water)

「漫漫回家路」(Lion)

「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)

「月光下的藍色男孩」(Moonlight)

●音樂或喜劇類最佳影片

「二十世紀女人」(20th Century Women)

「惡棍英雄:死侍」(Deadpool)

「走音天后」(Florence Foster Jenkins)

「樂來越愛你」(La La Land)

「搖滾青春戀習曲」(Sing Street)

●最佳導演

達米恩查澤雷(Damien Chazelle)/「樂來越愛你」

湯姆福特(Tom Ford)/「夜行動物」(Nocturnal Animals)

梅爾吉勃遜(Mel Gibson)/「鋼鐵英雄」

巴瑞賈金斯(Barry Jenkins)/「月光下的藍色男孩」

肯尼斯洛勒根(Kenneth Lonergan)/「海邊的曼徹斯特」

●劇情類最佳男主角

凱西艾佛列克(Casey Affleck)/「海邊的曼徹斯特」

喬艾哲頓(Joel Edgerton)/「愛侶」(Loving)

安德魯加菲(Andrew Garfield)/「鋼鐵英雄」

維果莫天森(Viggo Mortensen)/「神奇隊長」(Captain Fantastic)

丹佐華盛頓(Denzel Washington)/「藩籬」(Fences)

●劇情類最佳女主角

艾美亞當斯(Amy Adams)/「異星入境」(Arrival)

潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)/「攻敵必救」(Miss Sloane)

伊莎貝雨蓓(Isabelle Huppert)/「她的危險遊戲」(Elle)

蘿絲奈格(Ruth Negga)/「愛侶」

娜塔莉波曼(Natalie Portman)/「第一夫人的秘密」(Jackie)

●音樂喜劇類最佳男主角

柯林法洛(Colin Farrell)/「單身動物園」(The Lobster)

雷恩葛斯林(Ryan Gosling)/「樂來越愛你」

休葛蘭(Hugh Grant)/「走音天后」

喬納希爾(Jonah Hill)/「火線掏寶」(War Dogs)

萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)/「惡棍英雄:死侍」

●音樂喜劇類最佳女主角

安妮特班寧(Annette Bening)/「二十世紀女人」

莉莉柯林斯(Lily Collins)/「打破陳規」(Rules Don't Apply)

海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)/「最佳閨蜜」(The Edge of Seventeen)

艾瑪史東(Emma Stone)/「樂來越愛你」

梅莉史翠普(Meryl Streep)/「走音天后」

●最佳男配角

馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)/「月光下的藍色男孩」

傑夫布里吉(Jeff Bridges)/「赴湯蹈火」

賽門海柏格(Simon Helberg)/「走音天后」

戴夫帕托(Dev Patel)/「漫漫回家路」

亞倫泰勒強森(Aaron Taylor Johnson)/「夜行動物」

●最佳女配角

薇拉戴維絲(Viola Davis)/「藩籬」

娜歐蜜哈瑞絲(Naomie Harris)/「月光下的藍色男孩」

妮可基嫚(Nicole Kidman)/「漫漫回家路」

奧塔薇亞史班森(Octavia Spencer)/「關鍵少數」(Hidden Figures)

蜜雪兒威廉絲(Michelle Williams)/「海邊的曼徹斯特」

●最佳動畫片

「酷寶:魔弦傳說」(Kubo and the Two Strings)

「海洋奇緣」(Moana)

「酷瓜人生」(My Life as a Zucchini)

「歡樂好聲音」(Sing)

「動物方城市」(Zootopia)

●最佳外語片

「神聖」(Divines),法國

「她的危險遊戲」(Elle),法國

「追緝聶魯達」(Neruda),智利

「新居風暴」(The Salesman),伊朗/法國

「顛父人生」(Toni Erdmann),德國

●最佳劇本

達米恩查澤雷/「樂來越愛你」

湯姆福特/「夜行動物」

巴瑞賈金斯/「月光下的藍色男孩」

肯尼斯洛勒根/「海邊的曼徹斯特」

泰勒謝里丹(Taylor Sheridan)/「赴湯蹈火」

●最佳配樂

「樂來越愛你」

「月光下的藍色男孩」

「異星入境」

「漫漫回家路」

「關鍵少數」

●最佳原創歌曲

「歡樂好聲音」

「金爆內幕」(Gold)

「海洋奇緣」

「魔髮精靈」(Trolls)

「樂來越愛你」1060108

