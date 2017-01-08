蔡總統過境美國 美學者：台美皆盼低調

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總統蔡英文出訪中美洲今天過境休士頓。美媒報導，美總統當選人川普或政權交接團隊成員不會與蔡總統會晤，北京將持續高度關注過境動向，另有學者認為，蔡總統將低調過境。

蔡總統9天8夜英捷專案正式啟動，今天抵達休士頓短暫過境。蔡總統於去年12月2日與川普歷史性通話後，這次過境美國受到美國媒體矚目。「紐約時報」及「華爾街日報」網站今天皆引用美聯社報導。

報導提及，美國總統當選人川普（Donald Trump）或政權交接團隊成員，在蔡總統過境期間，皆不會與蔡總統會晤。

華爾街日報指出，北京將持續關注川普團隊任何可能與蔡總統的會晤或接觸。

紐約時報甚至提及蔡總統過境美國恐激怒中國。報導另引述華府戰略暨國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）說，「我深信，台美雙邊皆希望此次過境低調」，「激怒北京，沒有任何好處」。

另依過往經驗，台灣元首過境美國期間多會適時會見美國國會議員。蔡總統去年6月訪中美洲過境邁阿密時，即見了前美國共和黨總統參選人、聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。不過報導又說，蔡總統可能低調過境，以避免升高和中國的緊張關係。1060108

(中央社)