洪秀柱：吳敦義是極品 郝龍斌優秀

國民黨主席洪秀柱今天肯定前副總統吳敦義是黨國栽培出來的「極品」，國民黨副主席郝龍斌是將門之後，有首都從政經驗，都是優秀人才；至於她自己，「當然在下我也還不錯」。

中國國民黨主席選舉，洪秀柱表態競選連任，國民黨副主席郝龍斌表態參選，前副總統吳敦義也將於9日召開記者會宣布參選，呈現三強鼎立局面。

中華民國青溪總會上午召開會員代表大會，洪秀柱與郝龍斌均受邀出席。

談到國民黨主席選舉，洪秀柱致詞時說，最近大家覺得國民黨亂糟糟、很煩惱，其實不用煩惱，因為大家現在看到有意願出來參選的，哪一個不是替黨做過事情的重量級人物。

洪秀柱說，吳敦義黨政資歷豐富，口才一流，是黨國栽培出來的「極品」，是優秀人才，她是說真心話。至於她旁邊的郝龍斌，「優秀不優秀啊，當然優秀」，有首都從政經驗，也是將門之後。

肯定吳敦義與郝龍斌優秀後，洪秀柱不忘說，「當然在下我也還不錯」。

洪秀柱說，3人要選黨主席，大家免煩惱。國民黨以前喜歡「喬事情」，反而不見得是健康，競爭不見得是壞事，但競爭不要鬥爭，不要見不得別人好，互扯後腿，不要淪落到此地步。

洪秀柱表示，競選過程，每個人都提出優點、抱負，大家選後一條心，誰贏就幫誰，一起協助振興國民黨，這才是君子之爭，正能量的方向。其他兩位參選人，都是在行政機構歷練許久，相信有此胸襟與氣度。

她說，希望透過這次選舉展現國民黨新氣象、民主風範，讓支持者覺得國民黨有明天、可以再起，浴火重生，這是大家共同信念。

談到國民黨發展，洪秀柱認為，現在的國民黨喪失話語權，要講什麼都不敢講，拿香跟拜，人云亦云，喪失主體與話語權，在不該妥協的地方妥協，不該模糊的地方模糊，不該姑息的地方姑息，導致節節敗退，期盼未來能展現新氣象，讓支持者對國民黨有更大信心。

此外，郝龍斌承諾擔任黨主席不競選2020年總統，洪秀柱會前面對媒體詢問是否跟進時說，她心中自有定見，為黨尋覓最強人才，但不為別人設定未來。是否呼籲吳敦義承諾？洪秀柱說，她只管自己，不強迫別人。

洪秀柱說，她現在已經在做的事就是幫黨找出各個位子最好、能勝選的人選，這是她最重要目標。1060108

(中央社)