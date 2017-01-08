印尼查緝毒販 台犯7人被判死刑
印尼政府雷厲風行掃蕩毒品犯罪，外國毒犯成為取締重點，目前共有7名台灣毒販在印尼被判死刑，1名台灣毒販與印尼警方駁火被擊斃。
印尼是東南亞最大的毒品市場，根據印尼官方統計，目前印尼約有450萬名吸毒者，其中120萬人是重度成癮者。最讓人難以想像的是，印尼吸毒者年紀最小的只有10歲。
印尼龐大毒品很大部分是來自境外，而台灣罪犯也是這個共犯結構的一員。雅加達警方緝毒局曾表示，台灣人已和中國大陸、香港、馬來西亞及奈及利亞公民一樣，被印尼列為掃毒主要查緝對象。
印尼最高法院去年1月底判決定讞，判處企圖夾帶安非他命闖關進入印尼的3名台灣人陳嘉偉、王安康及羅至誠死刑。印尼最高法院去年11月審理此案，仍判這3人死刑。
根據印尼最高法院資料，這3人是從香港替人把毒品帶進印尼，以獲取報酬。
此外，去年8月底，雅加達地方法院判處4名台灣毒販死刑，分別是40歲的李姓男子、21歲的吳姓男子、25歲的洪姓男子及35歲的石姓男子。
這4名台灣人因持有26公斤的安非他命遭判死刑。全案仍可上訴。不過，根據印尼法律及過去毒品犯罪判刑的案例，這4名台灣毒販上訴平反的機會相當渺茫。
台灣毒販除了遭印尼警方逮捕外，也有冒死與印尼警方駁火、命喪異鄉的案例。
印尼國家緝毒局去年11月15日在雅加達近郊的唐格朗縣（Tangerang）倉庫區查獲100公斤的安非他命及逾30萬粒搖頭丸。這批毒品來自台灣。
緝毒人員與這個國際販毒集團駁火，當場擊斃2名毒販，其中1人是35歲的台灣洪姓男子。警方當場也逮捕1名台灣葉姓毒販。
值得注意的是，台灣毒販在印尼犯罪有日益升高的趨勢。目前還有30多名涉及毒品交易的台灣罪犯被關押在雅加達、中爪哇等監獄。這些人大部分都是因為運毒被逮。1060108
(中央社)
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