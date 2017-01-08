南非性別惹議田徑女將 與伴侶互許終生

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南非奧運女子田徑800公尺金牌瑟夢雅，今天在首都普勒托利亞與長跑多年的伴侶結婚。

瑟夢雅（Caster Semenya）在普勒托利亞（Pretoria）一場奢華的結婚典禮上，與伴侶拉塞柏雅（Violet Raseboya）交換誓詞後結為連理，順道慶祝自己26歲生日。

瑟夢雅在個人Instagram上分享婚禮花絮照片，可見她穿著繡上金色花紋的深藍色西裝，手拿1束鮮花，與身穿一襲白色婚紗的拉塞柏雅並肩而站。她還在照片下寫道：「我們的完美一天！」

這對愛侶去年12月已在南非北部的林坡坡省（Limpopo）舉行傳統婚禮，互許終身。

瑟夢雅2009年在柏林世界錦標賽奪下田徑800公尺金牌時，首度引發國際關注，而外界對她的性別也產生質疑，許多人暗指她體內的男性荷爾蒙濃度比其他選手還高。

瑟夢雅對的手也曾擔心，如此條件讓她占有不公平的優勢。

她因此被迫接受醫學檢查，以及禁賽將近1年，之後才在2011年世界錦標賽重返跑道，並且摘下銀牌。（譯者：中央社周莉芳）1060108

(中央社)