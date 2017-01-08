李鴻源父李騰輝逝世 享壽84歲
前內政部長李鴻源、立委李鴻鈞父親李騰輝，本月4日壽終正寢，享壽84歲。李騰輝曾任兩屆泰山鄉長，對泰山建設貢獻不遺於力，任內泰山都市計畫發布實施，並為地方爭取二省道（今新北大道）及五股交流道等多項重大建設，退休後，轉任自來水公司秘書，解決大新莊地區缺水問題。
李騰輝生長於泰山傳統大家庭，家族世居泰山，靈堂也設於泰山區明志路一段373巷老宅，供親友悼祭，告別式日期尚未訂定。
李騰輝先生有二子一女，長子李鴻源曾任內政部長，次子為立法委員李鴻鈞。
(中時)
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