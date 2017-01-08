美專家：遼寧號若穿越台灣海峽 符合對台恐嚇
美國國防部前首席亞太副助理部長、首任駐緬甸大使米德偉（Derek Mitchell) 指出，若中國航母遼寧號艦隊真的在蔡英文總統出訪期間穿越台灣海峽返回中國，可公允的說，符合中國繼續對台進行恐嚇。但中國如何做，取決於蔡英文在美過境停留期間做什麼。
針對本報詢問，中國航母遼寧號艦隊目前在南海舉行訓練，並可能在蔡英文出訪台灣拉美友邦和在美國過境停留期間，越過台灣海峽返回中國。這是否等同蔡英文指控中國對台恢復恐嚇？
米德偉表示，他沒有看到遼寧號艦隊在蔡英文出訪期間可能通過台灣海峽返回中國，「如果是真的，我認為可以公平的說這符合中國想要持續恐嚇台灣，尤其是蔡政府。」。
另一方面，米德偉認為，中國也欲藉此向即將上任的川普政府傳遞過度拉伸一個中國政策的風險，並對台灣表明若川普和蔡英文繼續採取挑釁中國行動，美國保護台灣的能力有限。至於中國決定如何做，米德偉認為，取決於蔡英文在美停留期間做什麼，蔡愈高調，中國就會考慮採取愈強烈的舉措回應。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，航母艦隊巡航訓練可能是幾個月前就計劃的，她懷疑中國航母遼寧號艦隊目前的一系列演習，是對川蔡通話的反應。不過，在川蔡通話後，立即發生中國轟炸機飛行事件，則可能意在警告。
中國大陸在川蔡通話後，於去年底，轟-6戰略轟炸機和戰機16天內兩度繞台灣南北飛行。葛來儀表示，在她看來，使用軍力，做為傳遞信號，就是一種恐嚇。
(中時)
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