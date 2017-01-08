陳彥博卓君澤擔任大使 和民眾過心騎日

安麗紐崔萊心騎日今天在總統府前登場，超馬好手陳彥博、超美人主播卓君澤與車友一起參加，希望大家一起騎出健康，騎出希望。

安麗紐崔萊心騎日連續舉辦8年，壓軸的台北場在今天舉行，陳彥博再度擔任品牌活動推廣大使，卓君澤則是擔任加油大使，和車友共度健康的早晨。

陳彥博去年以領跑員的身分參加活動，今天則擔任「騎士」，他表示，在四大極地賽後，現在算是給自己的休假期，因此從事任何運動，都是抱持輕鬆愉快的心情。

「不知道是心情太放鬆還是怎樣，覺得一下就騎完了，感覺運動量還可以更大啊。」抵達終點後，他笑著說，未來還想繼續和大家一起騎出健康，騎出希望。

活動共有約萬名民眾參加，台灣安麗企業傳播處處長丁蘭表示，會繼續推展單車運動，讓心騎日成為全台灣人的心騎日。1060108

(中央社)