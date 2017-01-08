小明明跌倒驟逝 鄭麗君哀悼懷念

歌仔戲界「四大天王」之一的「小明明」巫明霞昨天跌倒驟逝。文化部長鄭麗君聞訊表達深切哀悼與懷念，並指示相關單位盡力協助治喪事宜。

巫明霞昨天清晨5時在家中浴室滑倒，重創後腦杓，送往醫院急救仍不治過世，享壽75歲。兒子施易男原在馬來西亞宣傳新專輯，立刻取消行程，趕回台處理母親後事。

文化部今天中午發布新聞稿表示，歌仔戲藝術失去一位重要代表性人物，鄭麗君聞訊表達深切哀悼與懷念，並指示部內及所屬國立傳統藝術中心盡力協助家屬處理治喪事宜。

鄭麗君說，「小明明老師對歌仔戲的熱情及精湛的表演藝術帶給大家的感動，將會長留在台灣人的記憶裡」，也提醒需重視與再現歌仔戲文化，文化部將會透過政策的支持，讓傳統戲曲的美持續陪伴生活。

小明明本名巫明霞，出生於南投縣水里鄉，4歲開始客串登台，歷經外台、內台及電視歌仔戲時期，是台灣歌仔戲代表人物，並拍攝過電影歌仔戲及國、台語電影近百部，角色多元，多次受邀到菲律賓與新加坡等地演出，宣揚歌仔戲文化，深受當地觀眾喜愛。

小明明創辦「明霞歌劇團」，致力發揚與傳承歌仔戲藝術，親自授課及演出不輟。1060108

(中央社)