台灣百年歷史 被戴忠仁喝下肚了！
台灣茶歷史中，最早的「茶比賽」出現於1916年，而資深新聞主播戴忠仁日前採訪時，竟看到這連歷史課本都沒有紀錄的茶，還開心地把這傳說中一百歲的老茶喝下肚了！
戴忠仁指出，一百年前的日本人普遍認為台灣是蠻荒之地，而當時殖民統治台灣的總督府，舉辦了一次博覽會性質的「台灣勸業共進會」，藉此吸引日本人到台灣觀光，除日本和台灣的物品外，連中國北洋政府都推出產品來台灣参展，如今的國立歷史博物館正是展場之一。
當時原產自新竹北埔的茶在比賽中得到獎項，而為製播《國寶檔案》而到處找茶的戴忠仁，怎麼也沒想到居然在新北市鶯歌，發現了這款傳說中的得獎茶，甚至連當時勸業共進會的銅質獎牌都完整保存！戴忠仁見到寶貝，立刻「見茶眼開」請對方開價，茶主人呂禮臻卻表示這是非賣品，但是大方地說可以請戴忠仁品嚐，於是他恭敬不如從命，就這樣把這可以喝的台灣歷史，一杯接一杯給喝下肚了！想看台灣勸業共進會的特殊歷史意義，以及這整整一百歲的台灣老茶滋味，敬請鎖定1月12日(周四)晚間十一點於人間衛視頻道播出的《國寶檔案》。
(中時電子報)
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