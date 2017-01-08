洪秀柱將訪洛杉磯 舉辦籌款餐會
中國國民黨主席洪秀柱預定13日訪美4城，18日抵此行最後一站美西洛杉磯，她在洛杉磯期間將走訪中華會館，向國父銅像獻花致意，並舉辦募款餐會，預定20日返台。
國民黨美西南支部常委謝宗煌舉行記者會表示，洪秀柱赴美訪問首站抵達舊金山，之後再往芝加哥、休士頓，預定18日傍晚來到此行最後一站洛杉磯。
洪秀柱將在洛杉磯停留3天，18日晚間在下榻飯店Double Tree與僑界餐敘，19日上午走訪中華會館，並向國父銅像獻花，下午訪洛杉磯郡巴沙迪納市（Pasadena）國父遺跡。
國父1904年至1911年曾4度赴洛杉磯籌款，1910年曾在巴沙迪納市停留兩週，親植兩株小樹並予命名，百年後原址已改建為現今的安利安他教堂（Oneonta Church）。
至於晚間的籌款餐會，謝宗煌說，洛杉磯僑界反應非常熱烈，期盼屆時的場面能讓大家感受到，即使最艱難的時刻，洛城的國民黨支持者仍力挺不放棄。
20日上午洪秀柱將在下榻飯店召開記者會，為此行訪美作總結，下午2時30分搭乘華航班機返台。1060108
(中央社)
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