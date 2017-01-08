休士頓僑宴 總統：手是冰的 心是暖的

總統蔡英文過境美國休士頓，晚間出席僑宴。因休士頓零下2度，天氣寒冷，隨行立委轉述，總統說與僑胞逐一握手，握到最後，自己手也變成冰的，但心是溫暖的。

此外，立委轉述，17部哈雷車隊維安，更讓蔡總統印象深刻。

蔡總統展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

蔡總統上午抵達休士頓，晚間與僑界晚宴，席開近60桌。

休士頓天氣寒冷，零下2度，隨行出訪的立委莊瑞雄會後轉述，今天整場僑宴，蔡總統受到熱烈支持，現場尖叫聲連連，蔡總統還提到，她與僑胞逐一握手，發現僑胞的手是冰冷的，她原本溫暖的手，握到最後，也變得冰冷，但她的心是溫暖的。

莊瑞雄說，蔡總統今天很放得開，談話很有溫度，蔡總統拜託在美國的僑胞，就算不回去，也要把這邊與台灣做串連，科技的、技術的、人才培育的，各方面互相合作，發揮國人同胞在做國民外交的熱忱。

莊瑞雄轉述，蔡總統也提到，國內要克服的議題，例如年金改革、長照。

隨行出訪的立委姚文智說，蔡總統提到，上次是2015年訪問休士頓，那次她注意到休士頓對台灣的總統候選人非常禮遇，屋頂都有警察維安；今天她已是總統，休士頓市長下午也有來，今天的維安更是滴水不漏，車隊有17部哈雷，她很感謝休士頓，也感謝僑胞，休士頓這樣的安排一定是僑界在休士頓有相當影響力，才可能促成美國與德州對台灣的友好。

姚文智轉述，美國在台協會主席莫健也出席僑宴，莫健並說，台灣與美國有共同的價值，共同的利益，未來在這樣的基礎下，繼續推動兩國的友好，莫健並說對台灣的民主發展很感動。

除了莫健，包括共和黨籍聯邦眾議員費倫侯（Blake Farenthold）、民主黨籍聯邦眾議員葛林（Al Green）等人也出席僑宴。

最近在台灣引起話題的春聯「自自冉冉」，也出現在僑宴現場。北德州歌林郡台灣商會副會長黃甫泉受訪說，現場每個人都拿到春聯，「冉」這個字很有爭議，他覺得該怎麼解釋就怎麼解釋，不要硬拗就行了。

黃甫泉說，他的政黨傾向是藍的，本來很猶豫要不要參加僑宴，後來還是決定出席，「我們在家裡吵架，但是在國外，對自己的總統還是要尊重一點」。1060108

(中央社)