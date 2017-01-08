港府提司法覆核 羅冠聰：會在法庭抗爭
香港立法會議員羅冠聰今天表示，被港府提出司法覆核，一定會在法庭抗爭下去，另一名遭民間人士提出司法覆核的議員朱凱迪則說，如果遭到取消資格，有補選還是會參加。
港府日前向高等法院提出司法覆核，挑戰泛民4名立法會議員的議席資格，他們是小麗民主教室的劉小麗、社會民主連線的梁國雄、香港眾志的羅冠聰，以及在建築測量功能組別當選的姚松炎，預計結果將在2月中出爐。
劉小麗等人於10月12日宣誓就任當天，在宣誓時各自加插一些言行，以表達不同政治訴求，比如劉小麗以十分緩慢的速度宣讀誓詞。
羅冠聰上午出席時代力量舉辦的台港議員論壇時表示，香港的釋法權力在中國人大，以至於會用政治的理解或需要來詮釋法律，因此這不單是對幾個議員的挑戰，更可能擴散出去，未來會讓公眾知道這樣的嚴重性，也會在法庭繼續抗爭。
朱凱迪表示，自己面對的是民間官司，結果會在羅冠聰、姚松炎等人的案子結果之後出爐，但他們如果有問題，自己的案子也可能會繼續擴大。
他說，即使政府可以用手段來取消議員資格，但每個人的權力不能被消滅，如果有補選就會參加，「希望香港的力量再把我們送進去」。
對於接連在港台遭到親中人士示威，羅冠聰說，這不會是特例，過去像香港眾志秘書長黃之鋒到英美訪問時也有相同情形。
他說，這些情形背後是中國在操縱、串連，社會如果以「表達言論自由」來理解，是忽略了中共在各地以仇恨滋長力量，不是一件好事。1060108
(中央社)
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