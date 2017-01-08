古人的浪漫 長毋相忘秦漢古墓銅鏡出土
中國大陸湖北襄陽團山鎮69座秦漢古墓日前出土上千件文物，其中一面大約2000年前的銅鏡出土，經過簡單清洗，其「久不相見，長毋相忘」銘文清晰呈現。網友形容古人的浪漫不遜於現代人。
大陸網友貼文評論說，「『久不相見，長毋相忘』深情繾綣的8個字，表達了古代男女的相愛與相思之情。」「古時候男人總是會因為各種事外出很久，車馬很慢，女人就要在家等待，也許是以此寄託思念。」
楚天都市報官方微博今天報導，湖北省襄陽市文物考古研究所進行69座秦漢古墓田野考古發掘工作日前結束。這69座墓中還有10來座夫妻異穴合葬墓，其中出土一面刻有「久不相見，長毋相忘」銘文的銅鏡。
69座古墓位於團山鎮，這兒是三國時期關羽水淹七軍、擒于禁斬龐德的主戰場。
當地考古團隊經近4個月搶救發掘，出土鼎、壺、豆等青銅器，以及上千件陶器、銅器、鐵器等文物。
發掘的文物中，除了上述銅鏡外，還出土一枚只比大拇指蓋大一點的銅印章，上面「周寬之印」文字完整無缺，顯示墓主人不是平民百姓。1060108
(中央社)
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