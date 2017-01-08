敘小鎮油罐車炸彈攻擊 48死
鄰近土耳其邊界，由叛軍掌控的敘利亞城鎮阿薩茲，今天發生威力強大的油罐車炸彈攻擊事件，造成48人死亡，數十人受傷。
阿薩茲（Azaz）是敘利亞北部阿勒坡省（Aleppo）的一個小城鎮，爆炸現場位於地方法院旁的1處市集。
法新社報導，這場攻擊似是阿薩茲歷來死傷最慘重的一次。阿勒坡的叛軍與平民幾乎每隔一段時間，就會發生炸彈攻擊事件。
敘利亞人權瞭望台組織 （Syrian Observatory for Human Rights）指出，至少有14名叛軍喪生，但大多數是平民。
瞭望台負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，爆炸導致部分屍體燒焦，身份辨識相當困難。
美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，爆炸現場濃煙密布，到處都是斷垣殘壁與彎曲的鐵管。（譯者：中央社許湘欣）1060108
(中央社)
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