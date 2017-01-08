反恐有進展 美軍成功炸死IS網軍首領

美軍在空襲行動中，成功擊殺IS的網路宣傳首領。(圖/US NEWS)

美國五角大廈證實，美軍在敘利亞拉卡鎮(Raqqa)的空襲行動中，成功炸死IS武裝集團的重要首領馬蒙德．艾爾-伊索威(Mahmud al-Isawi)，他是IS負責網路宣傳的主要人物。

英國每日郵報(Daily Mail)報導，IS有許多網路宣傳部長，這也是IS能在短時間發展壯大的原因之一，因此美國在圍剿IS的戰鬥中，破壞他們網路連絡管道是非常重要的。艾爾-伊索威是第16名被擊殺的高級網路管理者，他可能也負責IS的情報與資金調度，除去他是剿滅IS戰爭中很重要的進展。

報導稱，艾爾-伊索威原先的活動地點是在法魯賈(Fallujah)，但法魯賈已經被敘利亞政府軍成功奪回，因此IS的奪佔區域已退回到他們的老本營拉卡，這也意味著IS確實已窮途末路。

IS在伊拉克與敘利亞都遭到嚴重打擊，反恐部隊在伊拉克的作戰可能在兩個月內結束，至於對拉卡的圍攻行動也已在籌備中，目前反恐聯盟對於圍攻行動特別謹慎，避免他們逃跑或是隱藏到其他地方。

敘利亞遭受毀滅性的內戰已接近六年，造成31萬2千多人的死亡，與數百萬人的逃離家園。

(中時電子報)