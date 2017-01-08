永和中正橋下河濱公園 男子雙手反綁上吊
新北市38歲黃姓男子今天（8日）凌晨2時許，被人發現在永和區中正橋下河濱公園流動廁所內上吊自殺，由於男子雙手反綁，警方一度以為他殺，進一步調查發現男子是自行走到流動廁所並留有遺書，已排除他殺嫌疑，正深入釐清男子輕生原因。
目擊者表示，今天凌晨在中正橋下河濱公園夜遊，因內急前往中正橋下河濱公園流動廁所解手時，一開門就驚見有人在廁所內上吊，當場嚇得魂飛魄散，趕緊打電話向警方報案。
警、消趕至現場時，發現男子以尼龍繩反綁雙手上吊且氣絕多時，一度以為有他殺嫌疑，通報刑大、鑑識中心等單位趕至現場協助採證調查。
警方隨後在黃男身上找到身分證件，查出他戶籍設在高雄市，目前無業，與原住在永和的姊姊同住，3個多月前離家獨居；警方調閱監視器發現，他凌晨0時許獨自從水門走進河濱公園，手中提著疑似裝有尼龍繩的塑膠袋，並無其他人同時或尾隨進入。
檢方上午11時許前往現場相驗時，檢警在黃男褲袋發現疑為遺書的紙條，寫著：「勿救……請聯絡我姐姐，電話XXXXXXXX」，且黃男身上沒有可疑外傷，家屬也透露他日前有輕生念頭，研判他可能是繫好上吊繩圈後自綁雙手，再跨過雙手上吊，死意甚堅，已排除他殺嫌疑。
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