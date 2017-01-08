涉竊男子搞車震 太High遭警逮

8日凌晨朴子警分局雙溪派出所查獲一名黃姓嫌犯使用失竊車牌。（余信賢翻攝）

嘉義縣朴子警分局雙溪派出所副所長楊國志，在8日凌晨0點35分左右，因為巡邏經過朴子市長庚醫院附近的工地時，發現1輛國產廂型車有晃動情況而車子上的車牌是報失竊的車牌，楊副所長前往車內查看時，發現有一男一女以男上女下的體位正在交媾中。雖然黃嫌辯說，車牌是在網路購買，但卻說不出賣主是誰，8日下午依竊盜罪將他送辦。

朴子警分局雙溪派出所楊國志，在8日凌晨與羅姓警員在巡邏時經過朴子市小（木康）榔5路與仁和1路，長庚醫院嘉義院區附近，看到路邊停放1輛7人座的國產廂型車，相當可疑，經查探後，發現此車車牌為失竊的車牌，楊副所長因此立即下車查看車內動靜，拿出手電筒往車內照射，因當時2人並沒有立即下車，楊副所長便大喊：再不出來就要開槍了！

相隔20秒之後，再一次朝車內仔細查看，結果看到黃嫌（51歲）住（六腳蒜頭）正與40多歲的林姓婦人（住中埔）搞車震，所以並未聽到楊副所長的喊話。楊副所長也要求這兩人立即穿上衣服，下車檢查相關證件。

(中時)