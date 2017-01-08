憶母「心臟猝死 三秒就走了」曹西平眼淚沒停過
施易男母親、歌仔戲天王小明明（巫明霞）7日在家跌倒驟逝，享壽75歲。施易男昨因人在馬來西亞，沒見到母親最後一面，成為最大遺憾，藝人曹西平曾經歷母親驟逝，他也鼓勵施易男要節哀，曹西平回憶母親當時心臟猝死「當時的我真的無法接受」。
施易男與小明明母女感情好，如今小明明驟逝，曹西平今晨在臉書感嘆：「跟母親越親的人，越不能接受母親這樣子的離開」，也讓曹西平想起：「曹媽媽也是太突然的離開心臟猝死（三秒鐘就走了）當時的我真的無法接受」，曹西平當下還硬擠笑容完成錄影。
儘管母親離開多年，曹西平到目前仍無法接受「什麼都沒有交代、什麼都沒有說就走了，眼淚從沒有停過，想起來就是哭，哭到累了就睡著了」，經歷失去親人的悲傷「我非常了解現在的施易男有多麼的難過」，曹西平也呼籲網友要孝順父母、珍惜家人，鼓勵施易男要加油。
(中時電子報)
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