東港漁船與外籍輪擦撞 由友船拖回港
屏東東港籍漁船「祥湧6號」昨天在鵝鑾鼻東南方太平洋海域與1艘賴比瑞亞籍商船擦撞，船有進水情形，今晨友船「金昌號」已將10名船員接上船，下午將由海巡「台東艦」戒護拖回東港漁港。
東港區漁會表示，「祥湧6號」與賴比瑞亞商船擦撞後，由於「祥湧6號」有進水現象，商船一直留在現場，今天凌晨2時30分「金昌號」與「祥湧6號」會合，並將10名船員接上「金昌號」，海巡署台東艦在上午11時趕抵出事現場後，上「金昌號」與賴比瑞亞商船進行筆錄。
東港漁會表示，完成筆錄後，下午將在台東艦戒護下，由「金昌號」將「祥湧6號」拖回東港漁港，預計4天後返港。
東港漁會總幹事林漢丑表示，賴比瑞亞肇事商船已託保險公司找船東，商談理賠事宜。「祥湧6號」船上有2名台籍船員、8名印尼船員。1060108
(中央社)
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