槍枝沒收又歸還 美警未能預防佛州血案

美國當局今天表示，阿拉斯加州警方曾沒收昨天在佛羅里達州勞德岱堡機場犯下槍擊案的凶嫌的手槍，但醫學鑑定認定凶嫌精神狀況沒有異常後，當局上個月將槍枝歸還給他。

佛州機場槍擊案嫌疑人、26歲伊拉克戰爭退役軍人桑蒂雅各（Esteban Santiago）有行為異常史，調查人員正在查明，美國最近這一起濫射案是否與凶嫌精神異常有關。根據法庭文件，他告訴調查人員，他策劃了這起攻擊，也買了前往佛州的單程機票。

阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）聯邦調查局（FBI）辦公室負責探員芮茲曼（Marlin Ritzman）在記者會中表示，桑蒂雅各11月走進辦公室，表示其心智受到美國情報單位控制後，當局將他移交給地方警方處理，警方隨後帶他到醫療機構接受精神鑑定。

安克拉治警長托利（Chris Tolley）在會中表示，警方在鑑定期間曾沒收桑蒂雅各手槍，不過上月初已將手槍歸還給他，目前尚不清楚這把手槍是否就是昨天機場槍擊案的犯案工具。

安克拉治官員表示，院方判定桑蒂雅各無精神異常，警方才因此歸還手槍。

佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）機場槍擊案造成5人身亡，6人受傷，另有30多人因為現場民眾竄逃所引起的瘀青、骨折等傷勢送醫治療。（譯者：中央社周莉芳）1060108

(中央社)