小英談長照 曾為照顧父母選擇「失業」

蔡英文總統美國時間7日晚間7時，在休士頓下榻飯店出席僑宴。與會人士轉述，蔡英文致詞時以自己曾經「失業」在家照顧父母為例，老人照顧很辛苦，長照有其急迫性，先試辦，等大家接受再來辦理，像預售屋一樣，再慢慢擴充。

晚間餐會，據轉述，蔡英文先是用英文和美國貴賓問好，隨後即用中文致詞。蔡英文先是說到年金改革。她指出，今天碰到休士頓市長西席維斯特﹒透納（Sylvester Turner），因為兩人都是學法律，休士頓市也在處理年金改革，她對市長說，台灣年金改革是為了讓大家可以領的可長可久，不要破產，但現在面臨破產危機。市長則對她說，休士頓年金改革一派輕鬆，但是為何台灣會那麼辛苦？或許台灣年金問題有很多複雜性。

蔡英文第二提到老人長照，她舉例有段日子，自己選擇失業照顧爸媽，老人照顧很辛苦也有其迫切性，這點她很清楚，台灣幕前會用各種資源先試辦，希望有好的成果，等大家都接受再來辦理，就像預售屋一樣，未來好好擴充，並希望僑界能在美國和台灣間，整合資源及組織人才，成為事業夥伴以作為台美發展。

蔡英文還特別感謝僑胞，她說，因為僑胞影響力他才能有好的待遇， 2015年來的參訪時，不僅非常匆忙，屋頂還有警衛，這次來，卻有17輛哈雷，市長也來了，還有眾議員、參議員及理事主席，這些人都來了，她很感謝大家這樣安排，並在飯店等她一兩小時。

蔡英文說，她剛下飛機時，手是冰的，但是一路握手，不僅手也暖了，心也非常溫暖。

美南僑胞出席踴躍，共和黨聯邦眾議員費倫侯（Blake Farenthold）、民主黨聯邦眾議員葛林（Al Green）等政要均到場參加。

(中時)