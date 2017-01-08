漁船漂流恐遭撞 海空聯合及時救
一艘漁船昨天在高雄永安外海因機械故障失去動力，由於漂流的位置在商貨輪往來航道，有遭撞的危險。台南海巡隊獲報派出艦艇馳援，配合空偵機確定位置，平安將漁船拖回安平港。
海防巡防總局台南海巡隊今天指出，昨天接獲高雄漁業電台通報，一艘漁船在永安外24浬處，因機械故障失去動力請求救援，立即派出2027艇趕往馳援。因事故海域距岸太遠，同時透過巡防區申請空偵機前往搜尋，並查看有無立即危險。
台南海巡隊指出，空偵機隨後於永安外30浬處發現漁船，並在目標處投放煙霧彈。2027艇於昨天下午1時30分左右抵達現場，發現漁船失去動力隨海漂流，且位處商貨輪往來航道，恐有遭撞之虞。隨後協助將漁船拖帶，於下午6時左右平安返回安平港。
台南海巡隊指出，近來東北季風相當強烈，漁民駕船出海作業前應確實檢查相關設備，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全。1060108
(中央社)
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