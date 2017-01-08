郝龍斌：黨主席非謀求下個位子的跳板

國民黨副主席郝龍斌今天說，黨主席絕非將來謀求下個位子的跳板，最重要責任是要讓2018年、2020年選勝，是抬轎人非坐轎人；是否參選到底，他說，「看我現在的態度應該清楚」。

國民黨主席選舉，黨主席洪秀柱表態競選連任，郝龍斌也宣布參選，前副總統吳敦義也將於9日召開記者會宣布參選，呈現三強鼎立局面。

中華民國青溪總會上午召開會員代表大會，洪秀柱與郝龍斌均受邀出席，受到熱烈歡迎。

郝龍斌致詞時表示，洪秀柱剛才提及，黨內過去習慣一個人出來，或者喬一喬決定誰當黨主席，如果多人參選，就憂心是否黨內不團結；其實那個時代過去了，一個人說了算的時代已經過去，黨只有多元包容走向民主化、培養年輕人，黨才有希望。

郝龍斌說，參選黨主席的人應該要有基本觀念，黨要因為這次選舉更團結，這次選舉不是分裂的起點；他承諾，「郝龍斌參選，絕對不會攻擊黨內同志」，希望透過選舉，向支持者溝通與交流路線與方向，這是國民黨往下走最有效方式。

他表示，將來黨不能有小圈圈、嫡系或其他派系，所有為黨服務的人才一起為黨服務；有媒體詢問，這次選舉會不會分裂，會不會挺誰，會不會整合成一組人？他認為，「挺誰反誰就LOW了」，那是過去的想法，今天要整合，透過民意整合最實際，用理念、長遠發展，爭取黨員與社會支持，這樣黨才有希望。

郝龍斌說，既然要無私，就應該先跳脫，黨主席絕對不是將來謀求下個位子的跳板；黨主席最重要責任是要讓2018年、2020年選勝，是抬轎人非坐轎人。

郝龍斌會前受訪也說，黨主席應先定位以後選舉做為抬轎人，非坐轎人，有此正確心態，無私奉獻，黨的長遠發展才有希望。

他表示，黨主席應該在2018年做好訪才工作，不應該把工作做為下個工作的跳板，2017年選舉不是2020年總統大選前哨站。

媒體追問是否參選到底？郝龍斌說，他當初還沒宣布參選，大家問他會不選；決定參選後，大家問他是否參選到底，事實上，有沒有理念，會不會參選到底，「大家看我現在的態度就應該很清楚了」。

媒體詢問是否致電國民黨籍立委江啟臣參選，郝龍斌說，他支持優秀年輕世代參選，凸顯黨的多元與世代意義。1060108

(中央社)