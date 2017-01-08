掛失竊車牌搞車震 因搖晃遭警查獲
51歲黃姓男子今天凌晨與林姓情婦在朴子市一處工地旁車震，因所駕駛廂型車懸掛失竊車牌，遭巡邏員警查獲，黃嫌辯稱，車牌從網路購買，但無法交代賣家身分，仍被移送法辦。
嘉義縣警察局朴子分局表示，雙溪派出所副所長楊國智與警員羅陞仲於凌晨執行巡邏勤務，行經朴子市小（木康）榔五路與仁和一路的路口時，發覺路旁停放一部7人座廂型車在搖晃，懷疑是否在偷搬工地鐵條。
經員警以電腦查詢，發現廂型車懸掛失竊車牌，楊國志立即下車拿手電筒往車內照射，大聲喝令不要動，但廂型車搖晃更厲害，經警打開車門，結果發現車內的黃姓男子與林姓情婦正在車震。
警方指出，黃姓男子直言無犯法、又沒有前科，為什麼要查？經員警告知車輛懸掛失竊車牌後，才恍然大悟。
黃嫌供稱，因原本車牌被註銷，才會在網路購買車牌來懸掛，並不知道是失竊車牌；不過，黃嫌卻無法清楚交代網路賣家的身分，警訊後，仍被依竊盜罪嫌移送法辦。1060108
(中央社)
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