劉德立晚宴巴拿馬中華總會會長

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駐巴拿馬大使劉德立當地時間6日晚宴巴拿馬中華總會會長黎煥欣，及候任會長馮亞迪等人。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年1月8日

駐巴拿馬大使劉德立當地時間6日晚宴巴拿馬中華總會會長黎煥欣，及候任會長馮亞迪等人。

劉德立表示，餐會是為感謝黎會長4年半來在兩任中華總會會長任期間，為促進僑界和諧，回饋當地社會及提升華僑形象所作之努力，成果豐碩。劉德立繼期許候任會長馮亞迪在16日就職後，秉持踏實任事精神，續為促進僑社合作與發展奉獻心力。1060108

(中央社)