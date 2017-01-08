徐永明：中國勿以陰謀論看待港台交流

時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，中國國台辦日前指台港議員交流是台獨與港獨勢力勾結，希望中國不要以陰謀論看待港台交流。

時代力量立委邀請香港眾志秘書長黃之鋒和香港立法會議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰等人來台，上午舉辦台港議員論壇。

對於中國國台辦發言人安峰山日前表示，這是港、台獨勢力勾結，徐永明說，中國不要用陰謀論來當政策，如果中國政府繼續用陰謀論的方式來做政策，對於台灣、香港都不會有正面的效果。

他說提到，台港議員論壇是一場很正常的交流活動，因為時代力量無法到香港，所以只好請香港的朋友來台。

面對未來，徐永明認為台灣內部對台灣前景其實越來越有共識，凝聚內部改革的能量會是下一階段重要的課題，台灣已經從統獨路線的爭論轉移到公平正義價值的討論。

他也說，香港民主的面貌已經變得不同，記得1997年時代雜誌的封面是「台灣會不會是下一個香港」，但經歷雨傘運動等等許多公民運動的洗禮，自己對香港的未來是抱著很高度的期待。

朱凱迪說，無論是港獨、或是民主自決派，都是以主權在民作為論述關鍵來思考香港前途，這應該是要被允許的，他不贊同北京不讓主張港獨的候選人參與香港立法會選舉，否則不但失去各方辯論、民眾選擇權，也會讓港人不再信任選舉制度。

羅冠聰表示，任何政治主張全力都不應該被剝奪，但在香港，過去主張港獨候選人被拒絕參與選舉，或者在面對司法覆核後遭取消議員資格，對此民主派都強烈反對。

島國前進發起人林飛帆認為，中國的威權擴散已經造成台灣、香港民主倒退，這不是中國單一的影響，全球各地都有許多案例可見保守民族主義的崛起與反撲，包含英國脫歐、川普當選等，都深深影響爭取自己前途的運動者們，可能需要更積極的串連及提出「進步民主主義」，朱凱迪也回應，討論民主自決，比討論台獨、港獨有更寬廣和深刻的關懷，這是追求基本人權價值。

林飛帆說，北京繼續用標籤來定位這一場活動，如果中南海一小批人就要決定13億中國人以及台灣和香港的命運，一定會是蒼蠅碰壁、頭破血流。1060108

(中央社)