吃尾牙 勞動部：自由參加不屬工作時間

我要評比

勞動部今天表示，尾牙是歡樂的節慶活動，勞工應依意願自由參加，不屬於工作時間。

雇主為體恤員工一整年的辛苦，依民俗慣例會於年終時舉辦尾牙活動慰勞員工，勞動部今天表示，尾牙活動是歡樂的節慶活動，勞工可依個人意願自由參加，沒有強制問題。

此外，勞動部指出，尾牙時段不是工作時間，沒有加班費問題。1060108?

(中央社)