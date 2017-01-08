吳敦義9日宣佈參選黨主席 獲大老支持

吳敦義9日將宣佈參選國民黨主席。（呂素麗攝）

吳敦義8日到高雄參與弘道老人基金會活動，與長輩們登上85大樓觀景台。（呂素麗攝）

吳敦義（左）8日由前南部後備司令少將臧幼俠（右）陪同，參與弘道老人基金會活動。（呂素麗攝）

前副總統吳敦義8日到高雄向圍爐的弘道老人基金會長輩致意，對參選國民黨黨主席仍未鬆口，不過，他也透露9日的記者會會有「重大事情宣佈」，他長期受國民黨栽培，參選黨主席是件很自然的事，任何人都可以參選；包括馬英九等黨內大老不會陪同出席，因「不敢勞動他們」，但他言談之中流露出獲黨內大老支持的意涵。

這是繼國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌陸續宣布投入下屆黨主席選舉後，吳敦義也透露出明天將召開記者會宣布投入選戰。

吳敦義說，「記者會之前不可能宣佈什麼！」；不過，言談之中，透露出參選黨主席的決心，他說，明天會有一些在國內的黨代表及中常委陪他出席，之前他曾打電話給新北市朱立倫市長，未聯絡上，今天上午朱立倫回電話給他，表示，人在美國，明天無法陪同出席。

吳敦義說，其他包括黨內大老馬英九、連戰、吳伯雄、前立法院長王金平、前行政院長劉兆玄、毛治國等人，他也不敢勞動。

吳敦義也提及，他代理黨主席時，輔選6都議長選舉，國民黨贏了5都「大豐收」，他受國民黨、國家、蔣經國先生的栽培，才有今天的資歷及經驗，國民黨本來就是民主政黨，任何人參選都是很自然的事，勝不驕、敗不餒，無私奉獻很重要，

對於國民黨副主席詹啟賢請辭一事，吳敦義認為是「黨的損失」，他說，詹啟賢是優秀的人才，請他為了整體黨著想，要慎重考慮，繼續留下來為黨打拼。

吳敦義今天上午參加弘道老人福利基金會大寮站舉辦歲末年終助老活動，由前南部後備司令少將臧幼俠、前行政院南服中心副執行長林清強等人陪同，與現場70多名長輩登上85大樓的74樓景觀台遠眺高雄港美景，隨後並向圍爐的長輩致意。

(中時)