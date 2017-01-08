春節返鄉遊子 有機會看到故鄉梅花
受到去年尼伯特颱風影響，台東梅花目前還含苞待放，今年春節返鄉過節的鄉親有機會看到故鄉梅花。
「期待下一波冷鋒到來」，台東鸞山松林梅李產銷班長何介臣，看著一大片的梅園，光禿禿的梅樹上，只有零星的梅花綻放，他希望冷鋒到來，讓梅花趕在盛開前休眠。
大武山豬窟、南橫公路沿線、海岸山脈鸞山部落，是台東梅花主要產地，原本這時期應該進入盛開期，但都只有花苞未開花。
何介臣說，去年尼伯特颱風將梅樹的「結果枝」打斷，重新發芽，加上今年入冬後，鋒面遲遲未到，因此花期晚了2星期，預估1月17日才會盛開，25日以後開始萎凋，幸運的話，春節期間還可以看到梅花。
何介臣說，因為梅花晚了2星期開花，春節又在1月份，「1個晚到，1個提前」，很難得春節期間還可以看到梅花。
何介臣表示，如果春節前，氣溫沒有降到攝氏18度以下，讓梅花休眠儲存能量，盛開的梅花恐成「空包彈」，或是營養不良的落果，造成產量減少。1060108
(中央社)
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