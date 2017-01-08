不滿深夜噪音 男子持刀刺傷情侶落網
台中市張姓男子不滿樓上鄰居深夜噪音，又反映無效，氣憤之下1日凌晨持水果刀理論，毆傷楊姓女子及刺傷楊女張姓男友後逃逸。警方以車追人昨天在第一廣場內的MTV張男逮捕到案，依殺人未遂罪嫌移送偵辦。
警方調查，楊女及男友在1日凌晨2時許參加跨年返家後，樓下40歲的張男攜帶1把水果刀前來理論，與楊女發生爭執，張男毆打楊女，楊女男友見狀趨前要保護楊女，張男竟持刀刺他右胸，經人通報送醫，楊女臉部多處撕裂傷；男友中刀距心臟僅2公分，傷重險些喪命，情侶經醫治逐漸恢復。
楊女友人在網路爆料，描述案情，並貼出情侶受傷照片，引起社會矚目。第五分局成立專案小組進行調查，調閱路口監視器以車追人，案發後鎖定張男騎機車進出第一廣場，追查發現張男藏在廣場內的1家MTV內，昨天上午出動警力前往查緝，將熟睡中的張男逮捕到案。
張男坦承犯案，指稱因長期遭樓上情侶噪音騷擾，反映多次仍不改善，一時氣憤才持刀理論進而傷人。他犯後很懊悔，而且多日無法入睡，每天晚上躲到人潮眾多第一廣場內MTV內睡覺，沒想到仍被警逮到，他坦然接受法律制裁。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。