不滿深夜噪音 男子持刀刺傷情侶落網

中市張姓男子不滿鄰居噪音，持水果刀傷人後逃逸躲到MTV，仍遭警方逮捕。（陳淑芬翻攝）

台中市張姓男子不滿樓上鄰居深夜噪音，又反映無效，氣憤之下1日凌晨持水果刀理論，毆傷楊姓女子及刺傷楊女張姓男友後逃逸。警方以車追人昨天在第一廣場內的MTV張男逮捕到案，依殺人未遂罪嫌移送偵辦。

警方調查，楊女及男友在1日凌晨2時許參加跨年返家後，樓下40歲的張男攜帶1把水果刀前來理論，與楊女發生爭執，張男毆打楊女，楊女男友見狀趨前要保護楊女，張男竟持刀刺他右胸，經人通報送醫，楊女臉部多處撕裂傷；男友中刀距心臟僅2公分，傷重險些喪命，情侶經醫治逐漸恢復。

楊女友人在網路爆料，描述案情，並貼出情侶受傷照片，引起社會矚目。第五分局成立專案小組進行調查，調閱路口監視器以車追人，案發後鎖定張男騎機車進出第一廣場，追查發現張男藏在廣場內的1家MTV內，昨天上午出動警力前往查緝，將熟睡中的張男逮捕到案。

張男坦承犯案，指稱因長期遭樓上情侶噪音騷擾，反映多次仍不改善，一時氣憤才持刀理論進而傷人。他犯後很懊悔，而且多日無法入睡，每天晚上躲到人潮眾多第一廣場內MTV內睡覺，沒想到仍被警逮到，他坦然接受法律制裁。

(中時)