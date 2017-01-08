成軍後最大變革 統一獅發表新隊徽

統一獅8日舉辦新隊徽及春訓球衣發表儀式。(葉姵妤攝)

統一獅發表新隊徽

統一獅啦啦隊表演年度歌曲「LIONS向前走」。(葉姵妤攝)

統一獅職棒隊今天在南紡購物中心舉行開訓活動，新任代總教練黃甘霖向全隊勉勵，「不管以前是好或壞，都要重新開始。」也喊出「季冠軍、總冠軍」的目標，要帶領獅子軍重返榮耀。

今年獅隊除了教練團改組外，也打造球隊新風貌，領隊蘇泰安表示，獅隊今年規劃全新企業識別(CI)，「是成軍以來最大改變」，包括隊徽和春訓球衣都今天在開訓儀式上對外公布。

(中時電子報)