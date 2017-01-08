四川版桃姐　陸姐弟照顧保姆42年

大陸一名保姆傅天華照顧季家兄妹10多年後返回貴州照顧生病的丈夫，丈夫隔年因病去世後，季家兄妹不忍傅天華獨居，便將她接回家中照顧，日子一過就是42年，被陸媒喻為「真實版桃姐」。

大陸成都商報今天報導，電影「桃姐」講述一名保姆在雇主家工作幾十年，中風後反過來被「少爺」照顧的故事。而在四川內江，膝下無兒女的傅天華，在丈夫去世失去依靠之時，被曾經撫養的孩子接回家照顧。

報導說，傅天華是季家人58年前雇來的保姆，丈夫原是鐵路工人，常年在貴州上班。1958年，經人介紹，傅天華來到季家當保姆，並且帶大了季華姐弟倆和季華的兒子。

季華的母親李景宣回憶說，當時，剛生下季華40天，自己和丈夫都在機關單位上班，無暇照顧女兒。經人介紹，雇來傅天華，每月工資人民幣15元。傅天華來到季家後，除了照顧小孩，還做家務。

1962年，季華的弟弟季宏出生，傅天華便開始照顧兩個小孩。當時，李景宣提出給傅天華漲工資，每月多給2元。但在傅天華的堅持下，最終只漲了1元。

傅天華的丈夫1972年因病進入成都一家療養院，她離開季家前往成都照顧丈夫，丈夫在成都療養一段時間後，兩人便回到貴州繼續療養，一年多以後，丈夫因病去世，她便一人留在貴州生活。

季華說，傅天華將她姐弟倆帶大，感情比較深，她便向父母提出，希望將傅天華接回家一起生活。

談及季家人對自己的照顧，傅天華說，「他們一家人對我都很好，把我這個沒有血緣關係的人當親人看待。如果沒有他們，我也不可能活到98歲」。1060108

(中央社)