檢舉Uber 單一最高獎金10萬元

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交通部對違規營業的Uber祭出的重罰6日已上路，並提供獎金，請民眾一起來檢舉，單一檢舉最高可領取的獎金為新台幣10萬元，1年內多次檢舉獎勵金額以30萬元為限。

交通部已預告檢舉辦法草案，未來民眾可敘明事實檢具證據資料，向公路主管機關檢舉，檢舉案件經裁處確定並完成罰鍰收繳後，受理檢舉機關即依規定核發檢舉獎金。

交通部說，檢舉辦法近期完成法制程序後發布，將溯至今年1月6日起適用，受理檢舉機關對檢舉人身分均須依規定保密。

根據目前預告中的檢舉獎勵辦法草案，民眾可在發現違規行為日起30天內，以書面或電子郵件等方式提供資料檢舉，敘明檢舉人姓名、身分證字號、電話、聯絡地址及足資證明非法營業事實的具體證據資料（如違規營業行為人、車、違規行為、時間及地點等之照片或錄影等)向轄管公路主管機關檢舉。

公路總局說，民眾檢舉案件經裁處確定並完成罰鍰收繳後，依下列規定核發檢舉獎金：

一、實收罰鍰在10萬到未滿500萬元，核發罰鍰10%為檢舉獎金，最高可領取上限為3萬元。

二、實收罰款金額在500萬元以上到1000萬元以下，檢舉獎金將按1%計算，最高上限為8萬元。

三、罰款金額超過1000萬元以上到2500萬元，檢舉獎金10萬元。

四、同一檢舉人1年內多次檢舉其獎勵最高以30萬元為限。

公路法修正加重違規營業處罰規定已自1月6日實施，違規營業司機罰款從10萬元起跳，違規營業公司罰款至少從100萬元起，最重可罰至2500萬元。

公路總局說，監理單位從6日起進行違規車輛攔檢稽查取締，至7日共已取締18件Uber違規營業車輛，將依據違規事實開出22張舉發單。1060108

(中央社)