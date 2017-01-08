年金改革南區座談 一開始即爆口角

1名代表從會議一開始即舉起白布標語，抗議年金改革。（林宏聰攝）

全國公務人員協會理事長李來希不滿警方阻擋、讓代表難以進入會場，於會議一開始即提出程序問題。（林宏聰攝）

高雄市公務人員協會理事長吳美鳳試了6個入口，一進會場即氣呼呼抱怨。（林宏聰攝）

年金改革座談會南區場於下午2點開始，但會場被警方防守得滴水不漏，原本預計的入口用拒馬封死，媒體記者得爬過拒馬才能進入，多名受邀出席代表也四處碰壁，走了6個入口才順利進會場，氣得拍桌大罵：「這裡現在是監牢嗎？」全國公務人員協會理事長李來希一開始即以程序問題質疑主席、銓敘部長周弘憲，不滿多名代表仍被擋著，不得其門而入。

層層警力將高雄國際會議中心封死，原本預計在中正路天橋處設入口，但因擔心抗議群眾衝撞，下午1點過後即以拒馬將入口封死，多名代表無法進入，在警方帶領下，仍試了多個門口才得以進入會議。

軍公教聯盟黨副主席王新昌說，他和多名代表在附近6個入口全走遍了，最後才找到入口抵達會場，差點趕不上開會，他一進會場即拍桌痛罵年金改革委員會「黑機關」、「行事鴨霸」。

座談會於2點2分由主席周弘憲宣布開始，全國公務人員協會理事長李來希立即提出程序問題，表示主席並未交代現場邀請多少代表、多少人出席，馬上宣布開會，完全不顧是否還有代表被警方擋在門外，無法參與座談會。

然而，周弘憲仍宣布議程繼續，座談會邀140多人參加，僅88人及時報到，將進行抽籤，有35人可獲得發言機會；高雄市公務人員協會理事長吳美鳳氣憤拍桌大罵：「這就是我們的政府，不管人民抗議，照樣開他的會」。

(中時)