慶结婚2個月 鍾麗緹曬「半裸床照」

鍾麗緹去年三嫁小12歲男星張倫碩。(圖／翻攝自鍾麗緹微博)

鍾麗緹曬老公半裸床照。（圖／翻攝自鍾麗緹微博）

46歲「性感女神」鍾麗緹，去年11月三嫁小12歲男星張倫碩，兩人甜蜜恩愛，羨煞不少人，今(8日)她在微博慶新婚兩個月，還曬出老公裸身「床照」，網友羞回：「小倫碩應該已經在路上了」。

鍾麗緹今在微博開心寫下：「兩個月新婚快樂」，還附上和老公的親密「床照」，只見她甜靠另一半肩上，張倫碩更是裸著上半身，胸肌隱約可見，引起網友圍觀，「這尺度...幹的漂亮」、「小小碩在路上了」。

其實，鍾麗緹大方表示自己還能生，身體十分健康，因此粉絲都期待能快點看到兩人愛的結晶出生。

(中時電子報)