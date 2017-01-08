彰化埔鹽20公頃花海繽紛 賞花遊農村

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彰化縣埔鹽鄉南新社區舉辦農村花海藝術季，占地約20公頃的波斯菊、向日葵、油菜花海五彩繽紛，遊客除賞花，還可遊農村。

埔鹽鄉南新社區利用二期稻作收割後休耕期間，在農田播灑花卉種子，目前正值盛開，占地約20公頃的波斯菊、向日葵、油菜花海美麗繽紛，隨風搖曳，吸引許多人賞花，社區今天舉辦農村花海藝術季，彰化縣長魏明谷出席，現場還有挑稻草、抓米秤重等趣味競賽。

魏明谷說，彰化是花的故鄉，埔鹽鄉花海活動發展得很好，吸引全國民眾來賞花，尤其波斯菊、向日葵、油菜花田很多地方都有，但南新社區的花海規模更大，更顯美麗，且規模年年更大，展現出社區居民團結一面，共同努力把農田變成花海。

南新村長兼彰化縣東螺溪文化協會理事長施正賀說，活動成為在地農作物產銷平台，也藉機展現農村再生營造成果，早期鄉內一間產房經過整理，內部陳列文史資料，讓民眾了解早期農村生活與產房歷史。

施正賀表示，南新農村花海藝術季有在地藝術家展演、社區設攤展售在地農產品、挑稻草、紮稻草束、抓米秤重趣味賽，達到行銷在地農產、聯繫鄉親情誼、讓民眾認識稻米及稻草，也有單車社區巡禮，欣賞巷弄圍牆紙漿立體浮雕彩繪；花海藝術季至22日止。1060108

(中央社)