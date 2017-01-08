彰化埔鹽20公頃花海繽紛 賞花遊農村
彰化縣埔鹽鄉南新社區舉辦農村花海藝術季，占地約20公頃的波斯菊、向日葵、油菜花海五彩繽紛，遊客除賞花，還可遊農村。
埔鹽鄉南新社區利用二期稻作收割後休耕期間，在農田播灑花卉種子，目前正值盛開，占地約20公頃的波斯菊、向日葵、油菜花海美麗繽紛，隨風搖曳，吸引許多人賞花，社區今天舉辦農村花海藝術季，彰化縣長魏明谷出席，現場還有挑稻草、抓米秤重等趣味競賽。
魏明谷說，彰化是花的故鄉，埔鹽鄉花海活動發展得很好，吸引全國民眾來賞花，尤其波斯菊、向日葵、油菜花田很多地方都有，但南新社區的花海規模更大，更顯美麗，且規模年年更大，展現出社區居民團結一面，共同努力把農田變成花海。
南新村長兼彰化縣東螺溪文化協會理事長施正賀說，活動成為在地農作物產銷平台，也藉機展現農村再生營造成果，早期鄉內一間產房經過整理，內部陳列文史資料，讓民眾了解早期農村生活與產房歷史。
施正賀表示，南新農村花海藝術季有在地藝術家展演、社區設攤展售在地農產品、挑稻草、紮稻草束、抓米秤重趣味賽，達到行銷在地農產、聯繫鄉親情誼、讓民眾認識稻米及稻草，也有單車社區巡禮，欣賞巷弄圍牆紙漿立體浮雕彩繪；花海藝術季至22日止。1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。