搶救千年活版印刷 銅模鑄字登群募計畫

「活字排版」印刷正在消逝中，擁有全球僅存繁體漢字銅模的日星鑄字行，正透過群眾募資進行「字體銅模修復計畫」，老闆張介冠說，拚老命也要讓鉛字活版技術傳承下去。

流傳千年的「活字排版」印刷可能即將消失。全世界、也是全台灣僅存最後一家，保留著繁體漢字文化圈中最後、也最完整可鑄字銅模的日星鑄字行，正面臨鉛字銅模銷蝕的危機。

由於中國大陸早已使用簡體字，台灣部分印刷廠雖保有部分鉛字，但都殘缺不完整，日星成為目前台灣唯一仍在持續生產鉛字的鑄字行。

而日星店內保存宋體、楷體、黑體三種完整字型的鉛字，因應印刷需求，各有 7種大小尺寸。這些共計12萬餘枚銅模，與百萬餘枚鉛字，不論品質、數量都極為罕見。

活版印刷沒落多年，大多被數位化與現代機械取代，日星鑄字行老闆張介冠苦撐至今，仍堅持鑄字並默默執行修復字體銅模的浩大工程。

張介冠指出，印刷是中國文化裡的四大發明之一，這項流傳千百年的文化，不忍心讓鉛字印刷就此在他手裡消失。

他指出，日星擁有的極有可能是全世界最後一套繁體鉛字銅模，要是放棄鑄煉鉛字，那麼世界上再也沒有人有能力去生產鉛字了。

張介冠說，每一枚銅模，可以用來生產十萬枚鉛字，因此銅模被稱為「鉛字之母」。不過，銅模長久使用，現存的模具已經歷超過40年反覆鑄造，逐漸毀損。尤其店內最具價值的正楷銅模，每多鑄一個字，就又破損一點。

直到今天，已逾65歲的張介冠，一個人每天緩慢地以1天5個字的速度，修復日星裡12萬餘枚字型。也就是說他還要再65年，才能修復完所有的字。

張介冠說，鑄造字體銅模要利用機器升溫後，將鉛塊溶化成鉛液，然後把鉛液注入銅製字模，再鑄出鉛字。這是一項高度耗費精力的任務，而且一台鑄字機通常只生產一個大小的字級，日星有7種不同大小的鉛字尺寸，因此仍保存著 7台鑄字機。

而他仍堅定認為，只要還有一家印刷廠願意使用鉛字印刷，日星就會繼續鑄字。張介冠苦笑著調侃自己說，「我們不知道日星的這套銅模還可以撐多久，很多字都已經慢慢毀損。我今年65歲，但大概再修個65年我就可以把字都修完吧。」

幫忙日星的群眾募資計劃的貝殼放大說，期望透過募資平台來幫張介冠籌措經費，進行浩大的「字體銅模修復計畫」工程。日前已在網路公開，鑄字行的銅模也籌備在1月中旬公開展出。

這項計畫，必須重刻整套精修版銅模，提供優質鉛字字源，支撐逐漸復甦活版印刷工藝。而留下的電腦字型檔案，可提供後世字型開發學者研究，或轉換成為商業字型檔使用。

貝殼放大指出，期望能有3位修復師一起工作，每天5個字進行長期修復；加上前置訓練，2到5年內將有望為繁體漢字，重建完整的「正楷」4500字初號字型。

過程中，必須培育在地修復師，研發字體修復課程教材，為以往缺損的「繁體漢字」字體設計累積經驗。新進修復師們，必須學習書法課程、習得貝茲曲線運用技巧、學習文字學；透過更嚴謹的測試徵選，把3到4位有志長期協助修復的人才聚集起來。

最重要的，為養成修字的統一標準，這幾位修復師必須接連數月、數年的同步修字，並且每天就修字成果進行檢討，以便減低誤差，趨於一致。1060108

(中央社)