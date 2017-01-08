Uber釋憲有新梗 學者：裁罰基準未經公路法授權

我要評比

公路法修正案上周公布，交通部也配套發布裁罰基準，自上周五已開罰Uber及數十位司機。

但學者指出，除了最高2500萬罰鍰有過重之虞，既然涉及限制私有財產權，交通部卻用行政權訂定裁罰基準就開罰，未有公路法明確授權，Uber應就此釋憲。

交通部制定的「未經核准經營汽車運輸業及計程客運服務業裁罰基準」，處Uber司機10萬到20萬罰鍰，並可吊銷駕照，並罰Uber100萬到2500萬。

東吳大學行政管理暨政策學系副教授呂炳寬表示，該裁罰基準屬《行政程序法》中行使裁量權的「行政規則」，各機關制定、公布後即刻生效，不須公路法授權。

但三民輔考行政法講師廖震說，交通部雖未違法，裁罰也並未超出10萬到2500萬的範圍，但交通部以行政權認定Uber起跳罰100萬、累犯6次就罰2500萬的裁罰基準，已涉及限制人民私有財產權，還是值得討論。

另外，廖震說，基於「法律保留原則」──即行政機關所訂規則，應有法律授權，「交通部顯得過於急躁，可能有不當。」

廖震解釋，法界已有不少討論，公路法相關罰則，應比照《道路交通管理處罰條例》，將「罰鍰基準」明確授權交通部以「處理細則」訂定，該部細則就訂有裁罰基準表，「Uber若提釋憲，以現有大法官組成，蠻有可能挑戰成功。」

呂炳寬也強調，基於保護人民財產權，大法官釋憲釋字423、511、604號，反覆點出裁罰基準應該由母法授權各機關在子法訂定的重要性。

他指出，該子法屬「法規命令」，行政機關制定後，要公告14至60天，並送立法院備查，期間任何人可對草案表達意見，甚至可要求舉辦聽證會，比「行政規則」法階高，立法更周延。

廖震說明，若此次公路法修正，已明確授權交通部在子法「汽車運輸業管理規則」訂定裁罰基準，就不會有爭議。

律師陳重言也指出，公路法明訂罰鍰從10萬起，但交通部未考量個案情節，直接從100萬開罰，可能違反比例原則。

呂炳寬認為，如果Uber提起訴訟未獲救濟，應提出釋憲，包括裁罰基準未從公路法規定最低額開始、2500萬元罰鍰是否太重，不符比例原則，還有裁罰基準是否應該有公路法授權制定，而非行政權規定即可，導致該裁罰基準超出法律範圍。

(中時)