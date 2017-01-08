橡膠子彈射肚 人行道上男子受傷

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桃園一名邱姓男子昨晚在平鎮區中豐路某賣場前人行道，遭橡膠子彈射擊腹部，造成瘀青破皮，警方獲報已通知嫌疑人到案說明。

邱男說，子彈擊中他的腹部上方，穿過衣服，傷口流血，力道若再大一點、位置再偏一點，可能穿過肚皮，後果不堪設想。

邱男向平鎮派出所報案，警方調閱監視器畫面，已掌握一名特定嫌疑人，並通知嫌疑人到案說明，釐清案情。

警方今天指出，應該是惡作劇隨機朝人射擊橡膠彈，警方也會加強巡邏勤務，以防類似事件再次發生。1060108

(中央社)